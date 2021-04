Annalena Baerbock, la prima Verde verso la Cancelleria (Di lunedì 19 aprile 2021) Annalena per il dopo Angela. Per la prima volta i Verdi hanno scelto il proprio candidato per le elezioni federali: il prossimo 26 settembre a sfidare Cdu e Spd sarà Annalena Baerbock, 40 anni, deputata del Bundestag e leader del partito insieme a Robert Habeck. Ieri mattina la decisione ufficiale, che è epocale non solo in campo ambientalista: sarà la più giovane «Spitzenkandidatin» della storia e la seconda donna dopo Merkel, senza peraltro avere mai ricoperto cariche di governo. «È … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 aprile 2021)per il dopo Angela. Per lavolta i Verdi hanno scelto il proprio candidato per le elezioni federali: il prossimo 26 settembre a sfidare Cdu e Spd sarà, 40 anni, deputata del Bundestag e leader del partito insieme a Robert Habeck. Ieri mattina la decisione ufficiale, che è epocale non solo in campo ambientalista: sarà la più giovane «Spitzenkandidatin» della storia e la seconda donna dopo Merkel, senza peraltro avere mai ricoperto cariche di governo. «È … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

