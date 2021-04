Annalena Baerbock candidata dei Verdi alla cancelleria in Germania

(Di lunedì 19 aprile 2021) Èlacancelliera deiper le elezioni del 26 settembre che apriranno il post Merkel. Lo ha annunciato Robert Habeck, copresidente del partito insieme a lei, a sua volta in corsa per la candidatura. È la prima volta nella sua storia che il partito deitedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere. Il partito ha grandi aspettative per il voto di settembre: secondo gli ultimi sondaggi, isono intorno al 20-23%, più del doppio dell?8,9% delle elezioni del 2017. “Inizia oggi un nuovo capitolo per il nostro partito” e in caso di vittoria “per il nostro paese”, ha dichiarato. Deputata 40enne e copresidente del partito,era in corsa contro Habeck, 51 anni, già ministro dell’Ambiente ...

Advertising

TV7Benevento : **Germania: Annalena Baerbock nominata candidata cancelliere dei Verdi**... - P_risks : RT @mastrobradipo: annalena #baerbock è la candidata dei #verdi alla cancelleria #germania - erasmo_europe : RT @pfvalentino: Decisione storica dei #Verdi tedeschi: Annalena #Baerbock Kanzlerkandidat. Potrebbe essere la prossima cancelliera. - AlexandraGeese : Attivista impegnata per il clima, una vera femminista, politica intelligente. @abaerbock è la nostra candidata Canc… - furstbischof : RT @KaterCollective: I #Verdi hanno deciso: la candidata alla Cancelleria è Annalena #Baerbock. #kater -

Ultime Notizie dalla rete : Annalena Baerbock

SassariNotizie.com

In lizza ci sono Robert Habeck, 51 anni, già ministro dell'Ambiente per sei anni nel land dello Schleswing - Holstein, dal 2019 fuori dai social media, e, 40 anni, deputata dal 2013.Il fatto è che non sarà facile scegliere quel nome per i sei membri del Consiglio, poiché i due co - presidenti, Robert Habeck e, uno dei quali dovrà fare un passo avanti (o ...Berlino, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) - Per la prima volta nella sua storia, il partito dei Verdi tedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere in vista delle elezioni del prossimo settembre a ...Robert o Annalena? Oggi il vertice dei Verdi tedeschi, partito ambientalista ma anche fortemente riformista in grande ascesa, sceglie il candidato alla Cancelleria per le prossime elezioni: che sia il ...