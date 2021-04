Anna Marcello protagonista del film Credo in un solo padre in streaming su Chili (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ uscito su Chili il film “Credo in un solo padre” di Luca Guardabuscio, che vede tra i protagonisti l’attrice Anna Marcello. Il film, basato su fatti realmente accaduti, vuole essere un grido di denuncia contro la violenza di genere. Anna Marcello interpreta Maria, moglie di Gerardo (Giordano Petri) e madre di Rocco e Carmela. Da sempre cresciuta con gli amati nonni e molto innamorata di suo marito, dopo essersi sposata, entra in casa di Giuseppe (Massimo Bonetti), padre di Gerardo e classico padre padrone. Maria diventa improvvisamente una donna in gabbia, abusata fisicamente e moralmente da Giuseppe che diventa un terribile orco. Da qui nasce il titolo del film ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ uscito suilin un” di Luca Guardabuscio, che vede tra i protagonisti l’attrice. Il, basato su fatti realmente accaduti, vuole essere un grido di denuncia contro la violenza di genere.interpreta Maria, moglie di Gerardo (Giordano Petri) e madre di Rocco e Carmela. Da sempre cresciuta con gli amati nonni e molto innamorata di suo marito, dopo essersi sposata, entra in casa di Giuseppe (Massimo Bonetti),di Gerardo e classicopadrone. Maria diventa improvvisamente una donna in gabbia, abusata fisicamente e moralmente da Giuseppe che diventa un terribile orco. Da qui nasce il titolo del...

