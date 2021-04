Aniasa - I dolori del giovane settore

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 aprile 2021) Risolvere le problematiche legate al Documento Unico e alla notifica delle multe alle società di noleggio invece che agli utilizzatori delle auto prese a tempo: sono queste le due grandi criticità per il mondo del noleggio, che il presidente diMassimiliano Archiapatti nella recente audizione sul cosiddetto Dl Trasporti dell'1 aprile 2021 n.45, presso la Commissione Lavori pubblici del Senato, ha esposto al mondo della politica e che causano ulteriori perdite alle società delin un anno non facile a causa della pandemia. Il presidente dell'associazione confindustriale ha tenuto a sottolineare il valore, per il mondo automotive, delche rappresenta: nel 2019, infatti, quest'ultimo ha immatricolato 525.000 veicoli, il 25% del mercato nazionale, fornendo servizi per la mobilità e i trasporti a 85.000 aziende di ogni ...