Angela Melillo: chi è, età, carriera, Instagram, chi è il marito, figlia, altezza, L’isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata delL’isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche anche Angela Melillo. Angela Melillo: chi è, età, carriera, L’isola dei Famosi 2021 Angela Melillo è nata a Roma il 20 giugno del 1967 ed è una nota showgirl, attrice e ballerina. Ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina, ma nel 1992 ha affiancato Teo Teocoli e Gene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche anche: chi è, età,deiè nata a Roma il 20 giugno del 1967 ed è una nota showgirl, attrice e ballerina. Ha iniziato lanel mondo dello spettacolo come ballerina, ma nel 1992 ha affiancato Teo Teocoli e Gene ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Angela Melillo scherza sulle teorie del nostro cromatologo Ubaldo. Voi cosa ne pensate? #Isola - zazoomblog : Isola dei famosi: Angela Melillo per il DDL ZAN - #Isola #famosi: #Angela #Melillo - LadyNews_ : #Isoladeifamosi: #AngelaMelillo a sostegno della Legge contro l'#Omotransfobia, la campagna arriva anche in Hondura… - thefreddo2 : io che entro su twitter per sostenere Angela Melillo quando non la sopporta più nessuno: #isola - thefreddo2 : qui per dire che la nomination della mia regina angela melillo ieri sera non mi è piaciuta per niente #isola -