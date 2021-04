Andrea Scanzi dedica L’affondo a Mario Draghi | “Questo governo diventa sempre più leghista e salviniano”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Più passa il tempo e più mi sembra cheammicchi alla Lega, a Matteo Salvini, a Giancarlo Giorgetti. Tradotto in parole parole: si scrive, ma si legge Salvini”.il 12esimo episodio de– la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – aresponsabile, secondo il giornalista, di troppa disinvoltura nella scelta di riaprire (quasi) tutto il 26 aprile per venire incontro alle esigenze politiche del centrodestra. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

