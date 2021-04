Andrea e Rosalinda fingono di stare insieme? Le parole di un’ex gieffina (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli ultimi rumors su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono davvero sconcertanti: le dichiarazioni di un ex concorrente del Gf Vip su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli ultimi rumors suZenga eCannavò sono davvero sconcertanti: le dichiarazioni di un ex concorrente del Gf Vip su Notizie.it.

Advertising

Seada79949171 : Chi ti piace de nuovi arrivati?Rosy risponde Andrea ?? - zazoomblog : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò la verità sull’amore: l’ex gieffina si sbilancia - #Andrea #Zenga #Rosalinda… - croski0 : @awaerd_ Perché il fratello più grande di Andrea segue Rosalinda? Non credo proprio - LodoUniversers : buongiorno amici di villa arzilla, come butta? io qui ho dormito poco per l'ansia, dovrei chiedere ad andrea la cam… - silviafon69 : Oggi #Rosyday tutti insieme x far sentire il nostro affetto a Rosalinda e Andrea due ragazzi stupendi #zengavó… -