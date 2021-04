Andrea Agnelli: “Super Lega esempio positivo e coinvolgente. I top club riuniti per trasformare la competizione europea” (Di lunedì 19 aprile 2021) Attraverso il comunicato della nascita della Super Lega pubblicato dai 12 club fondatori, il presidente della Juve Andrea Agnelli ha rilasciato queste dichiarazioni. Lui è stato uno dei promotori della Super Lega: “Stiamo garantendo a tifosi e appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un esempio positivo e coinvolgente. I 12 club Fondatori hanno una fanbase che Supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Attraverso il comunicato della nascita dellapubblicato dai 12fondatori, il presidente della Juveha rilasciato queste dichiarazioni. Lui è stato uno dei promotori della: “Stiamo garantendo a tifosi e appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un. I 12Fondatori hanno una fanbase chea il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamoper consentire la trasformazione della, ...

