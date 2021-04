"Ancora qualche giorno". Clamoroso a Palazzo, il principe Harry non torna da Meghan Markle: una decisione pesantissima (Di lunedì 19 aprile 2021) La regina Elisabetta si sta preparando ad affrontare il suo 95esimo compleanno, che i tabloid britannici hanno definito “il più solitario”, dato che arriva subito dopo la cerimonia funebre del principe Filippo, venuto a mancare all'età di 99 anni, 73 dei quali trascorsi al fianco della consorte. Dato che la sovrana non ha alcuna intenzione di festeggiare, la famiglia reale si sta organizzando per delle visite a turno al castello di Windor. Stando alle indiscrezioni del Daily Mail, l'unica consolazione della sovrana potrebbe arrivare da eventuali sviluppi positivi sul riavvicinamento che sarebbe in atto fra i nipoti William e Harry. D'altronde i due sono sempre stati molto legati, soprattutto dopo la scomparsa della madre: i figli di Carlo e Diana erano divisi da un cugino durante la marcia funebre, ma al termine della cerimonia sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) La regina Elisabetta si sta preparando ad affrontare il suo 95esimo compleanno, che i tabloid britannici hanno definito “il più solitario”, dato che arriva subito dopo la cerimonia funebre delFilippo, venuto a mancare all'età di 99 anni, 73 dei quali trascorsi al fianco della consorte. Dato che la sovrana non ha alcuna intenzione di festeggiare, la famiglia reale si sta organizzando per delle visite a turno al castello di Windor. Stando alle indiscrezioni del Daily Mail, l'unica consolazione della sovrana potrebbe arrivare da eventuali sviluppi positivi sul riavvicinamento che sarebbe in atto fra i nipoti William e. D'altronde i due sono sempre stati molto legati, soprattutto dopo la scomparsa della madre: i figli di Carlo e Diana erano divisi da un cugino durante la marcia funebre, ma al termine della cerimonia sono stati ...

