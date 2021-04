"Ancora non hai capito?", "Basta con queste scenette": Parenzo lo sfotte e il meloniano lo asfalta, scontro a La7 (Di lunedì 19 aprile 2021) A Tagadà è andato in scena uno scontro Giovanni Donzelli e David Parenzo. Quest'ultimo, ospite in studio da Tiziana Panella su La7, con il suo solito modo di fare che sa un po' di presa in giro per i suoi avversari ha provato il deputato di Fratelli d'Italia sul tema delle riaperture. In particolare Parenzo lo ha canzonato di non aver Ancora capito le regole anti-coronavirus: “Eppure il buon senso e la storia passata ci dovrebbero aiutare. Invece c'è qualcuno in questa trasmissioni, per non fare nomi l'amico Donzelli, che Ancora su questa roba ci ritorna, eppure le regole sono sempre le stesse”. In particolare Parenzo ha contestato al meloniano il discorso sul coprifuoco dalle 22 alle 5 che sarebbe ormai una restrizione inutile: “Il virus ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) A Tagadà è andato in scena unoGiovanni Donzelli e David. Quest'ultimo, ospite in studio da Tiziana Panella su La7, con il suo solito modo di fare che sa un po' di presa in giro per i suoi avversari ha provato il deputato di Fratelli d'Italia sul tema delle riaperture. In particolarelo ha canzonato di non averle regole anti-coronavirus: “Eppure il buon senso e la storia passata ci dovrebbero aiutare. Invece c'è qualcuno in questa trasmissioni, per non fare nomi l'amico Donzelli, chesu questa roba ci ritorna, eppure le regole sono sempre le stesse”. In particolareha contestato alil discorso sul coprifuoco dalle 22 alle 5 che sarebbe ormai una restrizione inutile: “Il virus ...

