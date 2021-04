Ancora alta la pressione nelle terapie intensive ospedaliere in Italia, calano i pazienti ricoverati (Di lunedì 19 aprile 2021) Resta alta in Italia l'allerta sulle terapie intensive, sature in 11 regioni, la situazione è critica. I dati segnano, però, un decremento dei ricoveri terapie intensive oltre la soglia critica in 11 regioni ma ricoveri in calo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) Restainl'allerta sulle, sature in 11 regioni, la situazione è critica. I dati segnano, però, un decremento dei ricoverioltre la soglia critica in 11 regioni ma ricoveri in calo su Notizie.it.

Advertising

G_mastrovito : RT @Ruffino_Lorenzo: L'età mediana dei morti per Covid-19 è ancora molto alta e il calo rispetto ai mesi passati è minimo. Per vedere l'eff… - amnesiaal_ : @asiaandlouis Ma non ti preoccupare io ho una sorella più alta di me ed è più piccola quindi... Poi te ti ripeto devi ancora crescere - Miti_Vigliero : RT @Ruffino_Lorenzo: L'età mediana dei morti per Covid-19 è ancora molto alta e il calo rispetto ai mesi passati è minimo. Per vedere l'eff… - Ruffino_Lorenzo : L'età mediana dei morti per Covid-19 è ancora molto alta e il calo rispetto ai mesi passati è minimo. Per vedere l'… - TOSADORIDANIELA : RT @PinoSa54: ?????? BUONGIORNO.... siamo ancora in corsa quindi... Testa Alta e Pedalare !!! Noi !! ?????? ???? Spalla a Spalla together ???? https… -