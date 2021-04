Anche l’Unione europea contro la Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) Dura presa di posizione dell’Unione europea contro l’annunciato varo della Superlega europea di calcio: “Non rispetta i valori europei. Universalità, inclusione e diversità sono elementi chiave dello sport europeo” (Getty Images)Sta provocando un terremoto non solo sportivo ma Anche politico l’ufficializzazione, arrivata nel cuore della notte, del varo della Superlega europea di calcio. Il predetto progetto, sul modello della NBA statunitense, nelle intenzioni dei 12 soci fondatori mira a massimizzare i profitti ma rischia di assestare il colpo di grazia a un movimento calcistico già messo a dura prova dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid. Tra gli aderenti alla neonata Superlega quasi tutti i più blasonati club, unici ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Dura presa di posizione dell’annunciato varo delladi calcio: “Non rispetta i valori europei. Universalità, inclusione e diversità sono elementi chiave dello sport europeo” (Getty Images)Sta provocando un terremoto non solo sportivo mapolitico l’ufficializzazione, arrivata nel cuore della notte, del varo delladi calcio. Il predetto progetto, sul modello della NBA statunitense, nelle intenzioni dei 12 soci fondatori mira a massimizzare i profitti ma rischia di assestare il colpo di grazia a un movimento calcistico già messo a dura prova dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid. Tra gli aderenti alla neonataquasi tutti i più blasonati club, unici ...

