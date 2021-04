Anche Draghi contro la Superlega: «Vanno preservate le competizioni nazionali» (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, prende posizione sulla Superlega. Lo fa con una dichiarazione attraverso la quale si schiera con le istituzioni italiane ed europee del calcio, contro la Superlega. E’ necessario preservare le competizioni nazionali, il merito e la funzione sociale dello sport, ha detto. Garantendo di seguire la questione molto da vicino con l’esecutivo. «Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021)il presidente del Consiglio, Mario, prende posizione sulla. Lo fa con una dichiarazione attraverso la quale si schiera con le istituzioni italiane ed europee del calcio,la. E’ necessario preservare le, il merito e la funzione sociale dello sport, ha detto. Garantendo di seguire la questione molto da vicino con l’esecutivo. «Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto dellacalcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport». L'articolo ilNapolista.

