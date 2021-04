(Di lunedì 19 aprile 2021), ultima eliminata al serale di20,finalmente ilsu: ecco le sueNella scorsa puntata del serale di20, andata in onda sabato in prima serata su Canale 5, è stata eliminata la ballerina. La ragazza è stata una delle protagoniste di questa edizione, sia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmiciUfficiale : I saluti di Martina dopo l'eliminazione, Samuele e Sangiovanni, le insicurezze di Serena e… Questo e tanto altro ne… - zazoomblog : Amici Martina Miliddi rompe il silenzio: le prime parole su Aka7Even - #Amici #Martina #Miliddi #rompe - ginevra53666422 : RT @tuttiespertiqua: La persone che dicono povera Serena che ha sofferto di bullismo poi sono le prime che hanno rotto il cazzo da quando è… - costa_poco79 : Martina Miliddi fuori da Amici 20 scrive a Raffaele Renda, per lui aveva lasciato Aka7even - annakiara119 : RT @Lucia46919627: Incredibile come le eliminazioni di Rosa e Martina, le due regine di Amici 20, siano state le più drammatiche. La loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Martina

lascia, Aka7even piange: "Non volevo finisse così"/ Ultimo abbraccio...2021, Serena svela: 'Non mangiavo più e se mangiavo andavo in bagno e...' 'A scuola c'era chi mi minacciava ...Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato - >> clicca qui20,Miliddi esce: la reazione di Aka7even è fortissima Come abbiamo espresso, sabato 17 ...L’eliminata della puntata di sabato è la ballerina Martina Miliddi, della squadra di Lorella Cuccarini. Durante la puntata di Amici 2021, la squadra di Rudy e Alessandra Celentano ha avuto la meglio ...Amici 20, dopo l'uscita sabato scorso di Martina Miliddi, Aka7even ha avuto un forte momento di sconforto: cos'ha detto il cantante.