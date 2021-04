Amici, Martina dopo l’eliminazione: dedica inaspettata sui social “spacca love” – FOTO (Di lunedì 19 aprile 2021) Amici 2020: Martina Miliddi è stata eliminata dalla scuola di Maria De Filippi. La ballerina appena tornata a casa ha voluto fare una dedica su Ig ad un ex compagno. Ma non è chi pensiamo noi. Vediamo insieme di cosa si tratta Martina Miliddi dopo l’eliminazione da Amici torna sui social con una dedica ad un ex compagnoNell’ultima puntata di Amici andata in onda sabato 17 aprile, Martina Miliddi è stata ufficialmente eliminata. La ballerina dopo le innumerevoli critiche da parte della maestra Alessandra Celentano ha dovuto abbandonare la scuola per tornare a casa. La reazione di Martina dopo l’eliminazione è stata di ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 aprile 2021)2020:Miliddi è stata eliminata dalla scuola di Maria De Filippi. La ballerina appena tornata a casa ha voluto fare unasu Ig ad un ex compagno. Ma non è chi pensiamo noi. Vediamo insieme di cosa si trattaMiliddidatorna suicon unaad un ex compagnoNell’ultima puntata diandata in onda sabato 17 aprile,Miliddi è stata ufficialmente eliminata. La ballerinale innumerevoli critiche da parte della maestra Alessandra Celentano ha dovuto abbandonare la scuola per tornare a casa. La reazione diè stata di ...

Lucia46919627 : Incredibile come le eliminazioni di Rosa e Martina, le due regine di Amici 20, siano state le più drammatiche. La… - Aly0__0 : Ragaaa comunque Niente più amici di rosa e martina #amici20 - DanielaPesce6 : RT @cclownbusters: #amici20 perché dell'uscita di Martina dalla scuola di amici - marshallmallov : ma quindi raffaele e martina stanno insieme? non seguo amici come voi, sorry - elenaneiguai : RT @cclownbusters: #amici20 perché dell'uscita di Martina dalla scuola di amici -