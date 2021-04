Amici, ‘Lady’ è disco di platino. Sangiovanni batte un record: sfonda il muro dei 20 milioni di streams (Di lunedì 19 aprile 2021) Sangiovanni Una giornata da segnare sul calendario per i fan di Sangiovanni. Il cantante di Amici, infatti, ha ottenuto il disco di platino per l’inedito Lady. La canzone, pubblicata nel corso della partecipazione al programma, ha sfondato il muro delle 70mila copie. Nel daytime appena andato in onda sono state mostrate ai telespettatori le reazioni del rapper. Ma non solo, Sangiovanni scrive una nuova pagina della storia del talent di Maria De Filippi: a contribuire alla soglia delle 70mila copie ci sono, infatti, oltre 20 milioni di streams su Spotify, numeri mai raggiunti da un concorrente ancora in gara. Numeri impressionanti che testimoniano, da un lato, il crescente potere delle piattaforme musicali in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 aprile 2021)Una giornata da segnare sul calendario per i fan di. Il cantante di, infatti, ha ottenuto ildiper l’inedito Lady. La canzone, pubblicata nel corso della partecipazione al programma, hato ildelle 70mila copie. Nel daytime appena andato in onda sono state mostrate ai telespettatori le reazioni del rapper. Ma non solo,scrive una nuova pagina della storia del talent di Maria De Filippi: a contribuire alla soglia delle 70mila copie ci sono, infatti, oltre 20disu Spotify, numeri mai raggiunti da un concorrente ancora in gara. Numeri impressionanti che testimoniano, da un lato, il crescente potere delle piattaforme musicali in ...

Advertising

deddyrosa3 : chiedere se lady è per giulia fa male al cuore vuol di che non avete seguito un cazzo che seguite amici dal serale… - FeffoCapitelli1 : Amici, ‘Lady’ è disco di platino. Sangiovanni batte un record: sfonda il muro dei 20 milioni di streams… - ilariasays : RT @davidemaggio: Amici, 'Lady' è disco di platino. Sangiovanni batte un record: sfonda il muro dei 20 milioni di streams - davidemaggio : Amici, 'Lady' è disco di platino. Sangiovanni batte un record: sfonda il muro dei 20 milioni di streams - icarvsplume : RT @giulietti__: Non i pagliacci del profilo di amici che fanno i post su Lady platino dopo una settimana, ma non dicono niente su Mi manch… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici ‘Lady’ Michelle Pfeiffer e Viola Davis nella serie «The First Lady» Corriere della Sera