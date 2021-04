Amici: Aka7even disperato per Martina dopo l’eliminazione (VIDEO) (Di lunedì 19 aprile 2021) Ad Amici 2021, la prima reazione di Aka7even dopo l’eliminazione della ex fidanzata Martina Miliddi era sembrata a tutti i telespettatori fin troppo sostenuta. Infatti, nel daytime di lunedì 19 aprile, è andata in onda la vera reazione del cantante che non ha trattenuto le lacrime di fronte alla ballerina e si è lasciato andare ad un lungo... Leggi su donnapop (Di lunedì 19 aprile 2021) Ad2021, la prima reazione didella ex fidanzataMiliddi era sembrata a tutti i telespettatori fin troppo sostenuta. Infatti, nel daytime di lunedì 19 aprile, è andata in onda la vera reazione del cantante che non ha trattenuto le lacrime di fronte alla ballerina e si è lasciato andare ad un lungo...

Advertising

lenahabitsvt : scusate perché non ricordavo/sapevo di avere Aka7even negli amici,,,, sto male - LuigiLiccardo6 : RT @bocaispov: #Amici2020 Deddy ora si unisce a Sangiovanni e Aka7even come gli unici cantanti di amici ad aver superato 1MLN di ascoltato… - costa_poco79 : Martina Miliddi fuori da Amici 20 scrive a Raffaele Renda, per lui aveva lasciato Aka7even - Deborah10329549 : @Co52733211 @martieaka Perché questi giorni la fatto piangere Se lo ama non deve fare piangere e tratalo male anc… - melitoci : RT @bocaispov: #Amici2020 Deddy ora si unisce a Sangiovanni e Aka7even come gli unici cantanti di amici ad aver superato 1MLN di ascoltato… -