Amici 20 | Martina torna sui social dopo la sua eliminazione | ' Ora do spazio alla nuova me'

Miliddi è tornata sui social dopo l'eliminazione da20. La ballerina ha scritto un lungo post di ringraziamento per chi l'ha supportata in questo suo percorso, augurandosi di cominciare ...Miliddi ha lasciato2021 , la ballerina di latino è stata eliminata nell'ultima puntata del talent show di Canale 5. Poche ore dopo la sua uscita di scena dal serale diha scritto un lungo post su Instagram per commentare la sua esperienza nel programma e ringraziare alcune persone che ha incontrato in questi mesi e che l'hanno aiutata ad arrivare fino ...Aka7even ha dedicato le parole della sua ultima esibizione a Martina Miliddi? In tanti sperano in un ritorno di fiamma fra i due.Dopo l'eliminazione da Amici 20, Martina Miliddi deve fare ancora i conti con gli haters, che sui social l'hanno sommersa di commenti aberranti ...