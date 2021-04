Amici 20 | Martina Miliddi ringrazia dopo l’eliminazione | ecco chi manca nel post

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il quinto serale di20 ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena, tra cui quello deldi, che ha rotto il silenzio-talent via social, in un messaggio in cui emergono degli importanti innominati. Ne secondi precedenti e successivi alla sua eliminazione dal talent, è emerso un gelo insolito tra lei e il flirt storico avuto nella celebre scuola, Aka7even, un particolare che fa parecchio discutere insieme all’astio venutosi a creare tra la latinista e la maestra Alessandra Celentano nel percorso di studi intrapreso in tv dalla latinista. E una volta riattivatasi sui socialil talent,ha alimentato i gossip circolanti sul suo conto rivolgendo un messaggio d’addio alla scuola che l’ha lanciata nel jet-set, ...