Amici 20, Martina Miliddi lancia un messaggio di addio al talent: ecco gli «innominati» (Di lunedì 19 aprile 2021) Il quinto serale di Amici 20 ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena, come l'eliminazione di Martina Miliddi, battuta da Deddy. La ballerina ormai fuori dal gioco del talent di Canale 5, intanto, fa discutere, non solo per la sua eliminazione dal talent, ma anche per il primo post lanciato sui social dopo la sua uscita di scena dal format di Canale 5, in cui emergono tra gli «innominati» la maestra Alessandra Celentano e Aka7even, che la giovane ha conosciuto nel percorso di studi intrapreso in tv. Amici 20, Martina Miliddi eliminata al quinto serale La nuova nonché quinta puntata serale di Amici 20, andata in onda su Canale 5 il 17 aprile 2021, ha visto finire al ballottaggio il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) Il quinto serale di20 ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena, come l'eliminazione di, battuta da Deddy. La ballerina ormai fuori dal gioco deldi Canale 5, intanto, fa discutere, non solo per la sua eliminazione dal, ma anche per il primo postto sui social dopo la sua uscita di scena dal format di Canale 5, in cui emergono tra gli «» la maestra Alessandra Celentano e Aka7even, che la giovane ha conosciuto nel percorso di studi intrapreso in tv.20,eliminata al quinto serale La nuova nonché quinta puntata serale di20, andata in onda su Canale 5 il 17 aprile 2021, ha visto finire al ballottaggio il ...

