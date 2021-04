Amici 20, Aka7even piange per Martina: ecco cosa è successo prima dell’eliminazione – VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) Ed alla fine Martina Miliddi e Aka7even si sono salutati prima che la ballerina di Amici 20 lasciasse il talent show dopo aver perso il ballottaggio contro Deddy rimasto nella scuola. Amici 20, Aka7even piange per l’eliminazione di Martina “Non fare il forte Zì. – ha affermato Deddy abbracciandolo – è normale, ci sei legato”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 aprile 2021) Ed alla fineMiliddi esi sono salutatiche la ballerina di20 lasciasse il talent show dopo aver perso il ballottaggio contro Deddy rimasto nella scuola.20,per l’eliminazione di“Non fare il forte Zì. – ha affermato Deddy abbracciandolo – è normale, ci sei legato”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

melitoci : RT @bocaispov: #Amici2020 Deddy ora si unisce a Sangiovanni e Aka7even come gli unici cantanti di amici ad aver superato 1MLN di ascoltato… - blogtivvu : Amici 20, Aka7even piange per Martina: ecco cosa è successo prima dell’eliminazione – VIDEO… - bocaispov : #Amici2020 Deddy ora si unisce a Sangiovanni e Aka7even come gli unici cantanti di amici ad aver superato 1MLN di… - infoitcultura : Amici 20, Aka7even, talento fuori discussione, mai esploso. Parla un ex allievo - infoitcultura : Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni oggi, 19 aprile: Aka7even in crisi, dopo Martina.. -