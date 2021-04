Amici 20, Aka7Even (in lacrime) si sfoga per l’eliminazione di Martina Miliddi (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’eliminazione di Martina Miliddi dalla scuola di Amici 20, Aka7Even ha avuto un forte momento di sconforto. Durante la quinta puntata del serale di Amici 20, ad avere la peggio al ballottaggio finale contro Deddy è stata la ballerina sarda. Martina era stata molto criticata sia all’interno che all’esterno del talent show di Canale 5, ma dentro la scuola aveva instaurato dei rapporti preziosi, che a detta sua le davano la forza e la carica per andare avanti. Oltre all’Amicizia profonda con Giulia Stabile, la Miliddi – sin dai tempi dell’ingresso nella scuola – aveva instaurato un certo feeling con Aka7Even che non era affatto passato inosservato. Da un certo momento in poi, i due sembravano essersi affermati come ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopodidalla scuola di20,ha avuto un forte momento di sconforto. Durante la quinta puntata del serale di20, ad avere la peggio al ballottaggio finale contro Deddy è stata la ballerina sarda.era stata molto criticata sia all’interno che all’esterno del talent show di Canale 5, ma dentro la scuola aveva instaurato dei rapporti preziosi, che a detta sua le davano la forza e la carica per andare avanti. Oltre all’zia profonda con Giulia Stabile, la– sin dai tempi dell’ingresso nella scuola – aveva instaurato un certo feeling conche non era affatto passato inosservato. Da un certo momento in poi, i due sembravano essersi affermati come ...

Advertising

AlessiaGuetti : RT @RiriSimi: 'non voglio piangere più se no mi viene il male di testa' questa frase è già negli annali di amici #amici20 #aka7even #teamaka - VicolodelleNews : #Amici20’ L’uscita di #MartinaMiliddi provoca più di un pianto dirotto nei suoi compagni, incluso il suo ex… - ucanbemydanger_ : Aka sei il mio spirito guida ??? #amici20 #amici #amici21 #amici2020 #amici2021 #aka #AKA4President #akaful… - RiriSimi : 'non voglio piangere più se no mi viene il male di testa' questa frase è già negli annali di amici #amici20 #aka7even #teamaka - ucanbemydanger_ : Aka che fa Aka che non ce la fa: il duro: #amici #amici20 #amici21 #amici2020 #amici2021 #aka… -