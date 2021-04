Amazon | offerte e sconti videogiochi e informatica del 19 4 2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tra ledi oggi troviamo Mortal Kombat 11 Ultimate in ribasso in versione Xbox Series X, utile più che altro per la confezione visto l’update gratuito per la versione oldgen, seguito dalle valide cuffie Sennheiser HD 300, dal nuovo Apple MacBook Pro e da un ottimo schermo Samsung di fascia media. Le agevolazioniincludonoPrime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversila fruizione diMusic base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche … Notizie giochiRead More L'articoloe ...