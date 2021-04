Amazon, fuori il teaser trailer della serie tv “Maradona – Sogno benedetto” (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl teaser trailer dell’attesissima serie Amazon Original ‘Maradona – Sogno benedetto’ è stato svelato oggi offrendo al pubblico di tutto il mondo un primo sguardo su quel che riserverà questa serie avvincente, che ha alle spalle anni di lavorazione. ‘Maradona – Sogno benedetto’ sarà disponibile più avanti nel 2021 in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, la serie biografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldell’attesissimaOriginal ‘’ è stato svelato oggi offrendo al pubblico di tutto il mondo un primo sguardo su quel che riserverà questaavvincente, che ha alle spalle anni di lavorazione. ‘’ sarà disponibile più avanti nel 2021 in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, labiografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiavevita e ...

