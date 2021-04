Altri 316 morti | meno di 9mila contagi | salgono i ricoveri ordinari | bollettino | le cifre del rischio calcolato dal governo

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 8.864 nuovi contagi (146mila tamponi) e altri 316 morti - Libero_official : Il #bollettino del 19 aprile: 8.864 contagiati, 19.669 guariti e 316 morti, giù anche i ricoveri in intensiva mentr… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 316 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 117.243: Sale a 3.017.715 morti nel Mondo… - simcopter : RT @sole24ore: #Coronavirus Italia: oggi altri 8.864 casi e 316 vittime - fisco24_info : Coronavirus Italia: oggi altri 8.864 casi e 316 vittime: Lazio, D'Amato (Salute): 950 casi, sotto i 1.000 dopo quas… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 316

Sono invecele vittime in un giorno (ieri 251). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono ... Con 146728 tamponi processati - come sempre di domenica il numero è molto inferiore agli...I morti sono stati, mentre i guariti 19.669. In calo di 67 unità le terapie intensive, mentre sono in aumento di 94 unità i ricoveri neglireparti Covid. In totale i casi dall'inizio dell'...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 8.864 casi positivi da coronavirus e 316 morti a causa della COVID-19 ... di terapia intensiva (67 in meno di ieri) e 23.742 negli altri reparti (94 ...Covid Italia, ecco il bollettino di oggi. Registrati 8.864 nuovi casi su 146.728 tamponi e 316 morti. Emilia-Romagna Oggi in Friuli ...