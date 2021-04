Allergie di primavera, tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 19 aprile 2021) Con l’arrivo della primavera, arrivano anche le Allergie. Ecco tutto quello che c’è da sapere su come funzionano, i sintomi e i rimedi Il periodo di primavera non è solo il momento dell’anno in cui si ricominciano a fare lunghe passeggiate, si indossano giubbini di pelle e si gode dei primi, caldi raggi di sole. La primavera porta con sé la fioritura e, con essa, anche le tanto temute Allergie. Ma di cosa si tratta esattamente? Si definisce allergia, quell’insieme di sintomi che si manifestano quando il corpo reagisce a una o più sostanze nei confronti delle quali è sensibilizzato. Queste sostanze possono essere introdotte nell’organismo attraverso il respiro o con l’assunzione di determinati alimenti o possono agire attraverso il contatto fisico. ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Con l’arrivo della, arrivano anche le. Eccoche c’è dasu come funzionano, i sintomi e i rimedi Il periodo dinon è solo il momento dell’anno in cui si ricominciano a fare lunghe passeggiate, si indossano giubbini di pelle e si gode dei primi, caldi raggi di sole. Laporta con sé la fioritura e, con essa, anche le tanto temute. Ma di cosa si tratta esattamente? Si definisce allergia, quell’insieme di sintomi che si manifestano quando il corpo reagisce a una o più sostanze nei confronti delle quali è sensibilizzato. Queste sostanze possono essere introdotte nell’organismo attraverso il respiro o con l’assunzione di determinati alimenti o possono agire attraverso il contatto fisico. ...

