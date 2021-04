Alfa Romeo - Per il design spunta l'ipotesi Mesonero-Romanos (Di lunedì 19 aprile 2021) Alejandro Mesonero-Romanos avrebbe lasciato dopo pochi mesi il gruppo Renault per assumere un incarico decisamente ambito e irrinunciabile per chiunque lavori nel design automobilistico: la responsabilità dello stile dell'Alfa Romeo. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, soprattutto, alcune testate francesi a parlare dei motivi che avrebbero spinto Mesonero-Romanos a lasciare la Dacia nonostante la sua assunzione sia stata voluta espressamente da Luca De Meo, suo ex capo alla Seat e attuale numero uno del costruttore transalpino. Aspettative deluse. Mesonero-Romanos è stato uno dei protagonisti del rilancio della Casa catalana, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 aprile 2021) Alejandroavrebbe lasciato dopo pochi mesi il gruppo Renault per assumere un incarico decisamente ambito e irrinunciabile per chiunque lavori nelautomobilistico: la responsabilità dello stile dell'. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, soprattutto, alcune testate francesi a parlare dei motivi che avrebbero spintoa lasciare la Dacia nonostante la sua assunzione sia stata voluta espressamente da Luca De Meo, suo ex capo alla Seat e attuale numero uno del costruttore transalpino. Aspettative deluse.è stato uno dei protagonisti del rilancio della Casa catalana, ...

Advertising

sole24ore : Alfa Romeo 8 C, la Regina delle Regine resta ineguagliabile ancora oggi - passionedesign : ALEJANDRO MESONERO DESTINATO A GUIDARE IL DESIGN ALFA ROMEO - C67Sparks : RT @LienhardRacing: 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint ?? GT Veloce © via - IceBear2509 : @JBDelorean 1. Lexus LFA 2. Alfa Romeo Disco Volante 3.Mclaren P1 - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Imola - Delusione in casa Alfa Romeo, Vasseur: 'La penalità ha rovinato la nostra gara, ma sappiamo di poter com… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo GP Emilia Romagna, penalizzato Raikkonen: posizione errata alla ripartenza Costa caro l' errore di Kimi Raikkonen al Tamburello e del team Alfa Romeo nel gestire il recupero delle posizioni perse dopo il testacoda, in regime di partenza lanciata dietro Safety Car. La direzione gara ha comminato 30 secondi di penalizzazione, aggiunti al ...

Stellantis domina in Brasile nella prima metà di aprile grazie a Fiat Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale, Ferrari elettrica, piani futuri di Stellantis: le migliori news della settimana Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche ...

Alfa Romeo Tonale, Ferrari elettrica, piani futuri di Stellantis: le migliori news della settimana ClubAlfa.it Maserati Levante Hybrid Maserati presenta la versione elettrificata del suo SUV, il Levante, che diventa mild hybrid grazie all'introduzione del 2.0 benzina con modulo a 48 volt ...

Imola, Verstappen piega Hamilton. Le Ferrari non sfigurano: Leclerc 4°, Sainz 5° Emozionante GP dell’Emilia Romagna con l’olandese della Red Bull che vince autorevolmente davanti al campione del mondo che rimonta dopo un’escursione nella ghiaia. Incidente e bandiera rossa tra Russ ...

Costa caro l' errore di Kimi Raikkonen al Tamburello e del teamnel gestire il recupero delle posizioni perse dopo il testacoda, in regime di partenza lanciata dietro Safety Car. La direzione gara ha comminato 30 secondi di penalizzazione, aggiunti al ...Ti potrebbe interessare:Tonale, Ferrari elettrica, piani futuri di Stellantis: le migliori news della settimana Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche ...Maserati presenta la versione elettrificata del suo SUV, il Levante, che diventa mild hybrid grazie all'introduzione del 2.0 benzina con modulo a 48 volt ...Emozionante GP dell’Emilia Romagna con l’olandese della Red Bull che vince autorevolmente davanti al campione del mondo che rimonta dopo un’escursione nella ghiaia. Incidente e bandiera rossa tra Russ ...