Alexander di Svezia | «curioso e dispettoso» compie cinque anni Le nuove foto per festeggiarlo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Compie cinque anni il 19 aprile Alexander di Svezia, figlio di Carl Philip e della moglie Sofia Hellqvist e per festeggiarlo i genitori hanno condiviso due nuove foto del principino tramite il loro account Instagram ufficiale, Prinsparet.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alexander Svezia

A Malmö, in, esiste il Disgusting Food Museum , un monumento a tutte le cose bizzarre ed ... Lì si spingono quelli chePope, poeta inglese del Settecento, aveva descritto in un suo ...... trascinata dalle dodici marcature dell'islandese "mar Ingi Magnusson , s'impone insull' ... Nel prosieguo il Chekhovskiye Medvedi, guidato daKotov ( tredici reti ben distribuite nelle ...Alexandros Papifthimio, il pilota che rappresenterà il nostro Paese nella FIA Karting Academy Cup 2021, è stato nella vicina Italia e precisamente sul ...Nei Campionati Europei, che si terranno in 12 città, i tifosi potranno nuovamente entrare negli stadi. © APA / afp / PHILIPPE HUGUENSigi Heinrich è uno ...