Alex Sandro ci ricasca: il brasiliano tradisce Szczesny come con la Viola (Di lunedì 19 aprile 2021) La sfortunata deviazione di Alex Sandro sul tiro di Malinovskyi regala i tre punti all'Atalanta e pesa come un macigno sulla quinta sconfitta in campionato della Juventus in questa stagione. Il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) La sfortunata deviazione disul tiro di Malinovskyi regala i tre punti all'Atalanta e pesaun macigno sulla quinta sconfitta in campionato della Juventus in questa stagione. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Sandro Alex Sandro ci ricasca: il brasiliano tradisce Szczesny come con la Viola La sfortunata deviazione di Alex Sandro sul tiro di Malinovskyi regala i tre punti all'Atalanta e pesa come un macigno sulla quinta sconfitta in campionato della Juventus in questa stagione. Il brasiliano si rende protagonista ...

Dall'inizio o a gara in corso, Malinovskyi sempre più decisivo: la sua stagione ha svoltato di Fabio Gennari Il suo gol, anche un po' fortunato per la deviazione di Alex Sandro che ha ingannato il portiere Szczesny, ha cancellato un'attesa lunga più di 20 anni e ha riscritto la storia degli incontri tra Atalanta e Juventus . Al netto del peso specifico di questo ...

Alex Sandro ci ricasca: il brasiliano tradisce Szczesny come con la Viola La Gazzetta dello Sport Atalanta-Juventus 1-0: decide Malinovsky da fuori area Era la partita da vincere a tutti i costi e invece la Juve esce sconfitta da un tiro deviato da Alex Sandro, l’emblema di una stagione storta da tutti i punti di vista. Dopo 20 ...

Il Napoli frena l’Inter e la Juve cade a Bergamo Mentre in Europa nasce una Superlega che spacca il calcio, nei periferici piani alti del campionato italiano tutto procede (quasi) come previsto. L'Inter, con qualche affanno, fa pari e patta col Napo ...

di Fabio Gennari Il suo gol, anche un po' fortunato per la deviazione di Alex Sandro che ha ingannato il portiere Szczesny, ha cancellato un'attesa lunga più di 20 anni e ha riscritto la storia degli incontri tra Atalanta e Juventus . Al netto del peso specifico di questo ...

Era la partita da vincere a tutti i costi e invece la Juve esce sconfitta da un tiro deviato da Alex Sandro, l'emblema di una stagione storta da tutti i punti di vista. Dopo 20 ...

Mentre in Europa nasce una Superlega che spacca il calcio, nei periferici piani alti del campionato italiano tutto procede (quasi) come previsto. L'Inter, con qualche affanno, fa pari e patta col Napo ...