Akash Kumar a Domenica Live: Ho preso tre antidepressivi e dormito per quattro giorni (Di lunedì 19 aprile 2021) La mamma, ex modella, ha indirizzato il figlio verso l’ambiente della moda sin da quando aveva sei anni, ma il suo sogno è quello di diventare un grande attore, sfruttando il trampolino della televisione, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Akash Kumar, modello italiano-indiano e brasiliano, ha lasciato l’Isola dei Famosi, ma il Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 aprile 2021) La mamma, ex modella, ha indirizzato il figlio verso l’ambiente della moda sin da quando aveva sei anni, ma il suo sogno è quello di diventare un grande attore, sfruttando il trampolino della televisione, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico., modello italiano-indiano e brasiliano, ha lasciato l’Isola dei Famosi, ma il

Advertising

zazoomblog : Domenica Live scontro in diretta tra Akash Kumar e Alex Belli: “Se non mi fai parlare me ne vado” - #Domenica… - zazoomblog : Akash Kumar spiega perché parla male e rivela una cosa choc del suo passato: “L’ho fatto 3 mesi fa” - #Akash #Kumar… - zazoomblog : Domenica Live Akash Kumar attacca Giacomo Urtis e Alex Belli poi svela la verità sulla foto che lo ritrae con gli o… - StraNotizie : Akash Kumar spiega perché parla male e rivela una cosa choc del suo passato: “L’ho fatto 3 mesi fa”… - zazoomblog : Lite Akash Kumar e Alex Belli a Domenica Live: cosa è successo? VIDEO - #Akash #Kumar #Belli #Domenica #Live: -