Aiuti di Stato a finalità regionale, UE adotta orientamenti aggiornati (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha adottato un aggiornamento riveduto degli orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale, norme in base alle quali i Governi possono concedere Aiuti alle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell’Unione, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri. Questi nuovi orientamenti, annuncia l’UE tramite un comunicato, entreranno in vigore il primo gennaio 2022 e fino al 2027, con una revisione intermedia prevista per il 2023 sulla base di statistiche aggiornate che riflettano i recenti sviluppi economici e consentano alle regioni di uscire dalla crisi. “Consentiranno agli Stati membri di aiutare le Regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo e di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea hato un aggiornamento riveduto deglisuglidi, norme in base alle quali i Governi possono concederealle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell’Unione, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri. Questi nuovi, annuncia l’UE tramite un comunicato, entreranno in vigore il primo gennaio 2022 e fino al 2027, con una revisione intermedia prevista per il 2023 sulla base di statistiche aggiornate che riflettano i recenti sviluppi economici e consentano alle regioni di uscire dalla crisi. “Consentiranno agli Stati membri di aiutare le Regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo e di ...

