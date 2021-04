Aiello arrestato per spaccio internazionale? Ecco la verità (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio di oggi 19 aprile sui social ha iniziato a circolare una voce oggettivamente clamorosa: Aiello, il cantante, sarebbe stato arrestato dai carabinieri per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un pomeriggio concitato per i fan di Aiello Solo pochi siti avevano pubblicato la notizia ma ciò era bastato per far crescere la preoccupazione tra i fan dell'artista calabrese: davvero Aiello era invischiato in un traffico di droga - internazionale tra l'altro? Per ore migliaia di fan e semplici appassionati di musica italiana si sono interrogati sulla veridicità di una notizia talmente clamorosa. Da parte delle agenzie di stampa e da parte delle forze dell'ordine non è arrivata alcuna conferma (o smentita). I dubbi sono stati sciolti solo poco dopo le 20, grazie ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio di oggi 19 aprile sui social ha iniziato a circolare una voce oggettivamente clamorosa:, il cantante, sarebbe statodai carabinieri per trafficodi sostanze stupefacenti. Un pomeriggio concitato per i fan diSolo pochi siti avevano pubblicato la notizia ma ciò era bastato per far crescere la preoccupazione tra i fan dell'artista calabrese: davveroera invischiato in un traffico di droga -tra l'altro? Per ore migliaia di fan e semplici appassionati di musica italiana si sono interrogati sulla veridicità di una notizia talmente clamorosa. Da parte delle agenzie di stampa e da parte delle forze dell'ordine non è arrivata alcuna conferma (o smentita). I dubbi sono stati sciolti solo poco dopo le 20, grazie ...

