Aiello arrestato per spaccio internazionale? Bufera su Twitter, ma ecco la verità (Di lunedì 19 aprile 2021) Aiello arrestato per traffico di droga internazionale? La notizia è diventata nel giro di pochi minuti di tendenza, arrivando addirittura al primo posto su Twitter. Ma il cantante calabrese, in gara all’ultimo Sanremo, ha poco a che vedere con il narcotraffico. Si è trattato a quanto pare di uno scherzo di Le Iene, non ancora andato in onda e messo in circolazione dall’errore di qualche giornalista. Si tratta di uno scherzo delle Iene “Aiello arrestato per traffico di droga”, questa la notizia che capeggiava su alcune testate in rete e l’hashtag #Aiello nel giro di qualche minuto era schizzato al primo posto su Twitter diventando subito in tendenza fra lo sgomento dei fan. Ma alla fine, a quanto pare, si trattava solo di uno scherzo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021)per traffico di droga? La notizia è diventata nel giro di pochi minuti di tendenza, arrivando addirittura al primo posto su. Ma il cantante calabrese, in gara all’ultimo Sanremo, ha poco a che vedere con il narcotraffico. Si è trattato a quanto pare di uno scherzo di Le Iene, non ancora andato in onda e messo in circolazione dall’errore di qualche giornalista. Si tratta di uno scherzo delle Iene “per traffico di droga”, questa la notizia che capeggiava su alcune testate in rete e l’hashtag #nel giro di qualche minuto era schizzato al primo posto sudiventando subito in tendenza fra lo sgomento dei fan. Ma alla fine, a quanto pare, si trattava solo di uno scherzo ...

Advertising

fanpage : Aiello, un semplice scherzo che in pochi minuti si è impossessato dei social. - redazioneiene : “Trafficava droga e ibuprofene… Ma tranquilli è vivo. È tutta colpa nostra!”. Ecco perché Aiello è finito in tenden… - Savemeaa1 : RT @ahoy_mat: Aiello cantante scambiato per Aiello città e accusato di essere stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti… - 012Cla : RT @Ri_Ghetto: Nel giro di un'ora su Twitter: Aiello arrestato per droga, Aiello in realtà non era il cantante ma il nome di una città in c… - zia_harolda : RT @sonolaferaz: aiello che entra e scopre di sui social essere stato… -