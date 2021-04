Agnelli: “Con la Superlega trasformiamo la competizione europea”. La Fifa disapprova: “Separatista e chiusa” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “I 12 Club Fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine, con un meccanismo di solidarietà fortemente aumentato, garantendo a tifosi e appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un esempio positivo e coinvolgente“. Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vicepresidente della SuperLega, sostenendo la nascita del nuovo format che riunisce per il momento 12 club europei. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “I 12 Club Fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine, con un meccanismo di solidarietà fortemente aumentato, garantendo a tifosi e appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un esempio positivo e coinvolgente“. Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vicepresidente della SuperLega, sostenendo la nascita del nuovo format che riunisce per il momento 12 club europei.

Advertising

romeoagresti : ?? Confermato: la #Juventus è uscita da @ECAEurope, con annesse dimissioni del presidente #Agnelli. Che, inoltre, s… - ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - ZZiliani : Naturalmente non ci sarebbe stato nulla di male se #Agnelli si fosse dimesso. Invece no, il presidente dell’ECA che… - NucioCN : RT @mirkonicolino: Vi sblocco un ricordo: Florentino #Perez nella sede della Continassa il 19 gennaio 2021 per 3 ore di riunione con Andrea… - megicbocs : Praticamente ha fatto più Agnelli in 24 mesi per Inter e Milan che le loro società. Ha lasciato Marotta e Conte all… -