Accuse di stupro al figlio, Grillo lo difende: risposta e accusa – VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo il commento di Beppe Grillo sul caso di violenza che coinvolge il figlio Ciro, arriva la risposta dei genitori della vittima, una ragazza italo-svedese I fatti risalgono al 2019,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

fanpage : Beppe Grillo difende pubblicamente suo figlio Ciro, accusato di stupro con tre amici, ma spuntano le accuse di un'a… - news_mondo_h24 : Grillo difende il figlio dalle accuse di stupro, scoppia la polemica. Pd e Iv contro il fondatore M5s - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: È un video inconcepibile quello di #Grillo! Difende il figlio dall’accusa di stupro non una parola nei confronti della… - AndreaConand : RT @AngeloBonelli1: È un video inconcepibile quello di #Grillo! Difende il figlio dall’accusa di stupro non una parola nei confronti della… - eziamor : @GuidoCrosetto @beppe_grillo Io ' non ho creduto ' aspetterei a dirlo. Garantisti sempre ma vedremo come finirà que… -