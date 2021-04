Acconciature per cani anni '80: #DogMullet è il nuovo trend del momento (Foto) (Di lunedì 19 aprile 2021) Probabilmente le persone hanno troppo tempo libero durante questa quarantena. Negli ultimi giorni persone da tutto il mondo hanno condiviso degli scatti dei loro cani con un'acconciatura alla triglia detta anche mullet, un taglio di capelli popolare negli anni '80, usando l'hashtag #DogMullet. Non tutti i cuccioli protagonisti di questa scellerata tendenza sono stati fortunati con il taglio che gli è stato dato. Dai un'occhiata alle Foto della nuova mania DOG MULLET che sta travolgendo il mondo. Leggi su sicksadworld (Di lunedì 19 aprile 2021) Probabilmente le persone hanno troppo tempo libero durante questa quarantena. Negli ultimi giorni persone da tutto il mondo hanno condiviso degli scatti dei lorocon un'acconciatura alla triglia detta anche mullet, un taglio di capelli popolare negli'80, usando l'hashtag. Non tutti i cuccioli protagonisti di questa scellerata tendenza sono stati fortunati con il taglio che gli è stato dato. Dai un'occhiata alledella nuova mania DOG MULLET che sta travolgendo il mondo.

Advertising

winnteraespa : @danieII Ecco il mio tentativo di alleviare il tuo desiderio verso la mia presenza fornendo il tuo quotidiano aumen… - VetrinaDigitale : Guarda la video #intervista a #Salone PGE che spiega come sfruttare la #vetrina #parrucchiera per mostrare servizi,… - FrancaNoziglia : RT @Robi9915: 8- per la molteplicità di colori, di stoffe, acconciature,barbe, cappelli, bandane e fazzoletti rossi al collo che i suoi me… - Profilo3Marco : RT @Internazionale: Tra i candidati a una statuetta c’è anche l’italiano Francesco Pegoretti per Pinocchio. Dai primi passi sul set accanto… - SailorLoki : il fatto che ogni tanto possa farmi acconciature vagamente elficheggianti (sì, l'ho detto davvero) è l'unico motivo… -