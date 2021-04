Accelera la campagna vaccinale, 15milioni di dosi somministrate in Italia, Gelmini: “Immunità di gregge tra agosto e settembre” (Di lunedì 19 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia va di bene in meglio. Sebbene alcuni sieri abbiano creato molte problematiche tra cui ritardi e sfiducia nei cittadini, la campagna vaccinale procede a ritmo sostenuto. Vaccino in Italia numeri da record registrato questo weekend: siamo arrivati a 15 milioni di dosi somministrate nel Paese. Di queste oltre 358mila venerdì e 410mila vaccinazioni sabato. Il commissario all’emergenza Figliuolo aveva corretto la previsione di mezzo milione di dosi inoculate al giorno entro aprile promettendone invece 315mila tra il 16 e il 22 e ora l’obiettivo appare possibile. Vaccino in Italia numeri promettenti: possiamo ripartire Il 18% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ossia ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Lainva di bene in meglio. Sebbene alcuni sieri abbiano creato molte problematiche tra cui ritardi e sfiducia nei cittadini, laprocede a ritmo sostenuto. Vaccino innumeri da record registrato questo weekend: siamo arrivati a 15 milioni dinel Paese. Di queste oltre 358mila venerdì e 410mila vaccinazioni sabato. Il commissario all’emergenza Figliuolo aveva corretto la previsione di mezzo milione diinoculate al giorno entro aprile promettendone invece 315mila tra il 16 e il 22 e ora l’obiettivo appare possibile. Vaccino innumeri promettenti: possiamo ripartire Il 18% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ossia ...

Advertising

tg2rai : Accelera campagna vaccinale. 15 milioni dosi somministrate. '1 milione negli ultimi 3 giorni', ha detto il ministro… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Accelera la campagna con un milione di somministrazioni in tre giorni e 54 milioni di dosi in arrivo entro luglio. L'Ue: '… - pietro_busacca : RT @mariamacina: Accelera la campagna con un milione di somministrazioni in tre giorni e 54 milioni di dosi in arrivo entro luglio. L'Ue: '… - alexa5313 : RT @mariamacina: Accelera la campagna con un milione di somministrazioni in tre giorni e 54 milioni di dosi in arrivo entro luglio. L'Ue: '… - mariamacina : Accelera la campagna con un milione di somministrazioni in tre giorni e 54 milioni di dosi in arrivo entro luglio. … -