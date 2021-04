“Abbiamo deciso così”. L’amica geniale 3, spiazza l’annuncio del regista. La reazione del pubblico (Di lunedì 19 aprile 2021) Stanno per ricominciare le avvincenti avventure di Lila e Lenù, le protagoniste de “L’amica geniale”, la fiction nata dai romanzi acclamati di Elena Ferrante. La serie tv italiana è stata una dei successi più importanti tra le fiction proposte dalla Rai negli anni scorsi e ora è pronta a tornare con la terza stagione. La conferma arriva direttamente dal regista Daniele Luchetti. La serie, divenuta cult, prodotta da Wildside e The Apartment, in collaborazione con Rai Fiction ed Hbo, dunque tornerà a scaldare gli animi dei milioni di telespettatori che si sono affezionati al filone narrativo proposto da L’amica geniale. Ci sarà anche una quarta, proprio come il libro, ma ora si tratta di mettere inonda la terza stagione, che come per ogni serie che si rispetti, è pronta a rinnovarsi e regalare emozioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Stanno per ricominciare le avvincenti avventure di Lila e Lenù, le protagoniste de “”, la fiction nata dai romanzi acclamati di Elena Ferrante. La serie tv italiana è stata una dei successi più importanti tra le fiction proposte dalla Rai negli anni scorsi e ora è pronta a tornare con la terza stagione. La conferma arriva direttamente dalDaniele Luchetti. La serie, divenuta cult, prodotta da Wildside e The Apartment, in collaborazione con Rai Fiction ed Hbo, dunque tornerà a scaldare gli animi dei milioni di telespettatori che si sono affezionati al filone narrativo proposto da. Ci sarà anche una quarta, proprio come il libro, ma ora si tratta di mettere inonda la terza stagione, che come per ogni serie che si rispetti, è pronta a rinnovarsi e regalare emozioni ...

Advertising

fanpage : 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arr… - luigidimaio : ?? Appena conclusa la ministeriale @NATO a Bruxelles. Dopo vent’anni, come NATO abbiamo deciso di lasciare l’… - Mov5Stelle : Dopo vent’anni, la NATO ha scelto di lasciare l’Afghanistan. Lo abbiamo deciso ieri a Bruxelles dopo il vertice ris… - ZomBeBo : Ma cosa mi passava per la testa quando ho deciso che mi sarei tagliata i capelli dopo la sessione ma menomale che a… - penniman_83 : Con colleghi quando ci annoiamo a lezione entriamo in un nostro meet, in contemporanea alla lezione. Oggi ci annoia… -