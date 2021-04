A Pisa bonus assorbenti solo a chi ha la residenza, l’opposizione insorge (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Se il ciclo mestruale non è una scelta per le donne, costrette in Italia a comprare assorbenti e tamponi con l’Iva al 22% come se fossero un bene di lusso, c’è chi ritiene che qualcuna abbia più diritto di altre a ricevere un aiuto per il loro acquisto sulla base del luogo di residenza. Succede a Pisa, dove lo scorso 1 aprile la Giunta di centro-destra guidata da Michele Conti approva una delibera con cui si concede una tantum un contributo per l’acquisto “di prodotti in farmacia per la protezione dell’igiene femminile” con criteri ritenuti dai consiglieri comunali d’opposizione “discriminatori” e “propagandistici”. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Se il ciclo mestruale non è una scelta per le donne, costrette in Italia a comprare assorbenti e tamponi con l’Iva al 22% come se fossero un bene di lusso, c’è chi ritiene che qualcuna abbia più diritto di altre a ricevere un aiuto per il loro acquisto sulla base del luogo di residenza. Succede a Pisa, dove lo scorso 1 aprile la Giunta di centro-destra guidata da Michele Conti approva una delibera con cui si concede una tantum un contributo per l’acquisto “di prodotti in farmacia per la protezione dell’igiene femminile” con criteri ritenuti dai consiglieri comunali d’opposizione “discriminatori” e “propagandistici”.

