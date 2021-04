A marzo i consumi elettrici ai livelli pre-covid

(Di lunedì 19 aprile 2021) Adi energia elettrica in Italia sono tornati aidel 2019. Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda dità pari a 26,7 miliardi di chilovattora, in aumento dell’11,8% rispetto adello scorso anno. abr/trg su Il Corriere della Città.

La domanda di elettricità è salita dello 0,6% rispetto a marzo del 2019 e dell'11,8% rispetto a un anno fa. In recupero anche i consumi delle industrie. Boom di rinnovabili a Pasqua ...
Milano, 19 apr. (LaPresse) – A marzo i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati ai livelli del 2019. Lo dichiara Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ...