A Cuba finisce l'era Castro, Diaz-Canel è il nuovo segretario del Partito comunista (Di lunedì 19 aprile 2021) Si chiude l'ottavo congresso del Partito comunista Cubano, che ha segnato la fine dell'era dei Castro, con la nomina a nuovo segretario di Miguel Diaz Canel, 60enne esponente della "nuova generazione" nominato già presidente tre anni fa. Il Partito Cubano ha reso noto la nomina di Diaz-Canel oggi su Twitter, a conclusione dei lavori del Congresso attentamente orchestrati per rafforzare un'immagine di continuità anche nel passaggio di consegne. Protetto da una mascherina e con la divisa verde oliva da militare, Raul Castro era stato accolto venerdì scorso da un'ovazione al suo ingresso nella sede del congresso durante il quale il fratello e successore ...

