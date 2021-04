A 21 anni passa da rifugiato a milionario: tutto merito dei Pokemon (Di lunedì 19 aprile 2021) Un 21enne curdo-iracheno ha guadagnato migliaia di euro grazie ad un’idea sorpredente. tutto merito dei Pokemon Sembra una favola contemporanea quella di Dadvan Yousuf, eppure la sua è una storia vera. Questo giovane profugo curdo-iracheno è diventato multimilionario a soli 21 anni. In che modo? C’entrano i Pokemon. A riferire la notizia è il settiminale svizzero Le Matin Dimanche. L’idea è semplice: vendere Pokemon in cambio di bitcoin. Ma perché Yousuf ha scelto proprio i bitcoin? La risposta è collegata al suo paese natio, dal quale è dovuto fuggire. “Mandavamo soldi in Kurdistan, ai parenti rimasti laggiù, ed ero stupito dalla lentezza del trasferimento del denaro. Così ho scoperto i Bitcoin, che si potevano accreditare istantaneamente e senza spese”. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Un 21enne curdo-iracheno ha guadagnato migliaia di euro grazie ad un’idea sorpredente.deiSembra una favola contemporanea quella di Dadvan Yousuf, eppure la sua è una storia vera. Questo giovane profugo curdo-iracheno è diventato multia soli 21. In che modo? C’entrano i. A riferire la notizia è il settiminale svizzero Le Matin Dimanche. L’idea è semplice: venderein cambio di bitcoin. Ma perché Yousuf ha scelto proprio i bitcoin? La risposta è collegata al suo paese natio, dal quale è dovuto fuggire. “Mandavamo soldi in Kurdistan, ai parenti rimasti laggiù, ed ero stupito dalla lentezza del trasferimento del denaro. Così ho scoperto i Bitcoin, che si potevano accreditare istantaneamente e senza spese”. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : anni passa Feste clandestine e aperitivi: sanzionate 57 persone Cambia colore, si passa all'arancione e ricomincia il rito dell'aperitivo e delle feste. E quindi inevitabili gli ... I ragazzi, tra i 20 e i 23 anni, sono stati tutti identificati e sanzionati. Ma non è ...

Idee ribelli: Rigenerazione Urbana Negli anni '70 c'è stato un grande movimento di partecipazione verso i cittadini però è stato un ... che condividiamo, perché questa qui diventa veramente un'idea ribelle che passa per tanti concetti ...

Orti per pensionati La concessione passa da 2 a 4 anni La Provincia di Sondrio Spazio, la nuova minaccia è cyber: come fronteggiare gli attacchi La space economy è un settore strategico per la nostra economia e a livello globale. Attira per questo, sempre più, minacce in ambiti essenziali per alcune delle infrastrutture critiche dello Stato. E ...

Massimo Cantini Parrini: «Colori, stoffe, manichini. Vivo nel paese dei balocchi» Il costumista candicato all’Oscar per il film «Pinocchio» di Matteo Garrone. «Sono cresciuto con Gabriella Pescucci e Piero Tosi che all’esame del Centro Sperimentale rovesciò una scatola di bottoni s ...

