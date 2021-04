50 anni fa usciva L.A. Woman, l’ultimo album dei Doors con Jim Morrison (Di lunedì 19 aprile 2021) “Cavalieri nella tempesta, in questa casa siamo nati, in questo mondo siano stati gettati come un cane senza un osso, un attore fuori ruolo”. Sono le parole di Riders on the Storm, l’ultimo brano registrato da Jim Morrison prima di morire, con il quale si chiude L.A. Woman, l’album finale dei Doors, che usciva il 19 aprile del 1971, 50 anni fa esatti. Il Re Lucertola sarebbe venuto a mancare di lì a pochi mesi, il 3 luglio, ormai lontano da Los Angeles, a Parigi, dove è stato trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento in Rue Beautreillis. Con L.A. Woman i Doors erano tornati, dopo qualche passo falso, a fare grande musica, il rock intriso di blues che li aveva rivelati. Quello che sarebbe stato l’ultimo ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) “Cavalieri nella tempesta, in questa casa siamo nati, in questo mondo siano stati gettati come un cane senza un osso, un attore fuori ruolo”. Sono le parole di Riders on the Storm,brano registrato da Jimprima di morire, con il quale si chiude L.A., l’finale dei, cheil 19 aprile del 1971, 50fa esatti. Il Re Lucertola sarebbe venuto a mancare di lì a pochi mesi, il 3 luglio, ormai lontano da Los Angeles, a Parigi, dove è stato trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento in Rue Beautreillis. Con L.A.erano tornati, dopo qualche passo falso, a fare grande musica, il rock intriso di blues che li aveva rivelati. Quello che sarebbe stato...

