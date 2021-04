Zona rossa e zona arancione: le regioni che cambiano colore (Di domenica 18 aprile 2021) Lunedì 19 aprile entrano in vigore le nuove ordinanze del ministro Speranza: soltanto la Campania passa in zona arancione. Restano ''rosse'' Sardegna, Puglia e Valle ... Leggi su today (Di domenica 18 aprile 2021) Lunedì 19 aprile entrano in vigore le nuove ordinanze del ministro Speranza: soltanto la Campania passa in. Restano ''rosse'' Sardegna, Puglia e Valle ...

borghi_claudio : È fantastico vedere gente che non vedeva l'ora di ululare contro la zona rossa e il divieto di uscire di casa per c… - borghi_claudio : @AlaskaCOLGATE @iPresidente @realDonadelLuca No. Io sono uno dei pochi politici che ha argomentato e continua ad ar… - borghi_claudio : @Ladyblue2222 Scusi, posto che sì, farò il possibile perchè è una stupidata, però mi risulta oscuro come una zona r… - Succhiandiamo : @paolinaB6 @UomoUsato Peccato che siamo in zona rossa - Raindog2704 : @luisaMononoke Qui le cazzate la gente le faceva anche in zona rossa, tipo feste di compleanno con bambini in luoghi chiusi. -