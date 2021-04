Zona gialla dal 26 aprile | ecco le regioni che cambieranno colore e cosa si potrà fare

(Di domenica 18 aprile 2021) Italiaa partire dal prossimo 26. Una data simbolo che da alcuni è stata persino paragonata ad una nuova liberazione. Leggi anche: Passaporti vaccinali Covid, da domani si potranno scaricare:tutto quello che serve sapere La decisione circa la suddivisione della penisola in nuove fasce didovrebbe esser presa in questi giorni. Stando alle prime informazioni dalla prossima settimana dovrebbero rimanere arancioni solo 4-5: Campania, Puglia, Sardegna, Valle D’Aosta e forse la Sicilia. Tutte le altre torneranno invece in fasciache denota un minor numero di restrizioni e regole e che consentirebbe la riapertura, all’aperto, di bar, ristoranti, cinma e teatri. Leggi anche:...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

MilanoToday.it

Inizia il percorso dell'Italia verso la normalità. Dal 26 aprile torna la, quanto alle riaperture è stata delineata una road map, sempre nel rispetto delle misure di contenimento per ridurre la diffusione del coronavirus. Tra le novità che potrebbero ...Fedriga: "Rivedere gli orari di entrata e uscita delle scuole" approfondimento Covid,"rafforzata" dal 26 aprile: le regole Anche Fedriga parla di scuola e ripartenza delle lezioni in ...La Lega dentro il governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile, bar e ristoranti all’aperto anche alla sera, ripresa di sport e spettacoli, scuole in presenza quasi per tutti, progressivo r ...Cambia la mappa dei colori e da domani, lunedì 19 aprile, la maggior parte dell’Italia si tinge di arancione. L’incidenza dei contagi di Covid nel nostro Paese resta stabile, ...