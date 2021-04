Zapata: «Siamo qui per un risultato solo, vogliamo fare una grandissima partita» (Di domenica 18 aprile 2021) Duvan Zapata parla della sfida contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del centravanti colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata parla della sfida contro la Juventus: ecco le parole dell’attaccante colombiano ai microfoni di Sky Sport. «E’ uno scontro diretto e Siamo qui per un risultato solo. Sappiamo quanto è importante e vogliamo vincere. In settimana il mister ci ha ribadito più volte come in casa non Siamo mai riusciti a battere la Juventus, oggi sarà diverso e speriamo di fare una grandissima partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Duvanparla della sfida contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del centravanti colombiano dell’Atalanta Duvanparla della sfida contro la Juventus: ecco le parole dell’attaccante colombiano ai microfoni di Sky Sport. «E’ uno scontro diretto equi per un. Sappiamo quanto è importante evincere. In settimana il mister ci ha ribadito più volte come in casa nonmai riusciti a battere la Juventus, oggi sarà diverso e speriamo diuna». L'articolo proviene da Calcio News 24.

