World Team Trophy, quarto posto per Nicole Della Monica e Matteo Guarise nella prova a coppie (Di domenica 18 aprile 2021) E' sfumata sul più bello l'opportunità di cogliere un podio internazionale per Nicole Della Monica e Matteo Guarise. La 31enne di Albano Sant'Alessandro e il 32enne di Rimini hanno infatti chiuso in quarta posizione la prova dedicata alle coppie di artistico permettendo all'Italia di terminare il World Team Trophy a ridosso delle migliori nazionali. Apparsi in crescita rispetto ai recenti Mondiali, il duo delle Fiamme Oro Moena ha brillato particolarmente durante il programma corto commettendo soltanto una piccola all'atterraggio del triplo rittberger lanciato e cogliendo così la piazza d'onore alle spalle dei russi Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov. Il miglior punteggio stagionale ottenuto nel primo segmento non ...

