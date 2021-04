Volontario di 64 anni da Roma in Sicilia per fare il vaccino Astrazeneca senza prenotazione (Di domenica 18 aprile 2021) Da Roma a Palermo per vaccinarsi (subito) con Astrazeneca . Anche se da una decina di giorni avrebbe potuto prenotarsi, un imprenditore di 64 anni ha deciso di andare in Sicilia per approfittare delle ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Daa Palermo per vaccinarsi (subito) con. Anche se da una decina di giorni avrebbe potuto prenotarsi, un imprenditore di 64ha deciso di andare inper approfittare delle ...

