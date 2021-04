Volley, finale Playoff Superlega 2021: reazione Perugia, Civitanova battuta 2-3 (Di domenica 18 aprile 2021) La Sir Safety Conad Perugia vince al tie-break (25-21, 21-25, 25-27, 25-23, 12-15) contro la Cucine Lube Civitanova in gara-2 della finale dei Playoff Superlega 2020/2021. I Block Devils si trovano sotto di un set ma riescono a reagire, portandosi anche in vantaggio nel computo dei parziali. Gli uomini di Blengini non mollano e rinviano tutto al tie-break, dove però i Block Devils riescono a capitalizzare il vantaggio e conquistare il successo che allunga la serie. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH QUANDO E COME VEDERE GARA-3 TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE FORMAZIONI CALENDARIO COMPLETO E TV DELLA finale Perugia-Civitanova TUTTI I RISULTATI DEI Playoff Superlega ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) La Sir Safety Conadvince al tie-break (25-21, 21-25, 25-27, 25-23, 12-15) contro la Cucine Lubein gara-2 delladei2020/. I Block Devils si trovano sotto di un set ma riescono a reagire, portandosi anche in vantaggio nel computo dei parziali. Gli uomini di Blengini non mollano e rinviano tutto al tie-break, dove però i Block Devils riescono a capitalizzare il vantaggio e conquistare il successo che allunga la serie. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH QUANDO E COME VEDERE GARA-3 TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE FORMAZIONI CALENDARIO COMPLETO E TV DELLATUTTI I RISULTATI DEI...

Federvolley : Play Off #SerieA1 Femminile: @ImocoVolley vince la partita più bella della stagione, 3-2 alla @IGOR_Volley in Ga… - CronacheMc : VOLLEY - Gara 2 è una maratona da quasi tre ore di gioco, gli ospiti la spuntano al tie break e rimettono in equili… - PerugiaViVa : #sport #news #Calcio #legapro #volley Gubbio - Mantova 0-0 Ravenna - Perugia 0-3 Ternana: riposo Finale SuperLega… - sportface2016 : #volley #cheplayoff #Playoff #Scudetto #Superlega 2020/2021, #Perugia vince al tie-break a #Civitanova e riapre l… - pilloledivolley : Playoff finale gara 2: dopo un’appassionante battaglia Perugia espugna al tie break il campo della Lube e impatta l… -