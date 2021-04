Volata Champions in Serie A: il calendario delle big a confronto (Di domenica 18 aprile 2021) Serie A: calendario a confronto per la lotta Champions League. Ecco le gare della Volata finale di campionato Sette partite alla chiusura della Serie A 2020/21. Ecco il calendario a confronto di Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio, Milan per la corsa a un posto in Champions League. 32° giornata (21 aprile)Spezia-InterMilan-SassuoloJuventus-ParmaRoma-AtalantaNapoli-Lazio 33° giornata (25 aprile)Inter-Hellas VeronaLazio-MilanFiorentina-JuventusCagliari-RomaTorino-NapoliAtalanta-Bologna 34° giornata (2 maggio)Crotone-InterMilan-BeneventoUdinese-JuventusSampdoria-RomaNapoli-CagliariLazio-GenoaSassuolo-Atalanta 35° giornata (9 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021)A:per la lottaLeague. Ecco le gare dellafinale di campionato Sette partite alla chiusura dellaA 2020/21. Ecco ildi Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio, Milan per la corsa a un posto inLeague. 32° giornata (21 aprile)Spezia-InterMilan-SassuoloJuventus-ParmaRoma-AtalantaNapoli-Lazio 33° giornata (25 aprile)Inter-Hellas VeronaLazio-MilanFiorentina-JuventusCagliari-RomaTorino-NapoliAtalanta-Bologna 34° giornata (2 maggio)Crotone-InterMilan-BeneventoUdinese-JuventusSampdoria-RomaNapoli-CagliariLazio-GenoaSassuolo-Atalanta 35° giornata (9 ...

